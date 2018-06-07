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Help the Children SKD оказал помощь отделению гематологии на 1 247 944 сома

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- ВБ
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7 июня 2018 года в гематологическом отделении Национального центра охраны материнства и детства прошла акция по передаче жизненно важного лекарственного средства для 15 больных детей с гематологическими заболеваниями на один год, препаратов крови и 20 облучателей – рециркуляторов бактерицидных, необходимых для обеззараживания воздуха в помещениях на общую сумму 1 247 944 сома, организованную ОБФ "Help the Children SKD".

На мероприятие были приглашены партнеры фонда, кто принимал участие в марафоне и пожертвовал большую часть средств: Танвир Афтаб, представители ЗАО "Аэропорт Манас", представители фармацевтической компании "Новартис" и "Неман-фарм".

"Сегодня у нас проходит акция, к которой мы очень долго готовились, средства на эту акцию мы взяли благодаря радио-марафону на ТРК "Мир", проведенному 14 февраля 2018 г., и посвященного Всемирному Дню борьбы с детским раком. Собрали 1 872 521 сом. Из этих средств уже переданы препараты крови для гематологии и онкологии города Ош, продукты питания на 8 марта для двух отделений Бишкека, холодильник в детскую онкологию. На остальные средства были закуплены лекарственные препараты для 15 детей с гематологическими заболеваниями, это очень дорогие препараты, которые не закупаются по линии государства, и пить их надо на протяжении 1-2 лет. Также для НЦОМиД мы закупили 20 бактерицидных ламп для отделений гематологии, реанимации, операционной и для родильного отделения", - сказала Елена Конева, президент ОБФ "Help the Children SKD".

"ОБФ "Help the Children SKD во главе с президентом Еленой Коневой в течение 10 лет оказывает поддержку нашему центру. Фонд не только закупает жизненно важные лекарственные препараты для детей, но и полностью оснастил отделение детской гематологии НЦОМиД и онкологии НЦО мебелью, оргтехникой, бытовой техникой, медицинским оборудованием, чтобы лечение проходило в уютной обстановке, которая окружает больного ребенка. Потому что лечат не только лекарства, но и атмосфера, где ребенок находится. Мы очень благодарны фонду, а также партнерам фонда, кто принимал участие в марафоне и пожертвовал большую часть средств", - отметил Камчыбек Узакбаев, директор НЦОМиД.

URL: https://www.vb.kg/371346
Теги:
благотворительность, онкология, Минздрав
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