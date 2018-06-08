О чем говорил Путин: высокие технологии, цены на бензин и третья мировая

"Телеграм" не закроют, пенсии повысят, а ставки по ипотеке будут стремиться к 7 процентам. Об этом и многом другом сказал Владимир Путин во время "Прямой линии" с россиянами, которая прошла вчера. Впервые в студии нет зрителей, только президент РФ и двое ведущих - Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.

Ведущий: "Есть ли у вас вопрос, на который у вас нет ответа?"

Путин: "Вот на ваш вопрос мне сложно найти ответ".

Ведущий: "Какой вы совет передали бы от своего отца к внуку?"

Путин: "Не врать".

Ведущий: Когда вы поверили в бога?

Путин: Мне трудно говорить это на публику, но я думаю, что каждый человек рождается с верой в бога, в душе, просто разные люди в разное время начинают это понимать.

Ведущий: "Чем надо пожертвовать, чтобы быть президентом?"

Путин: "Личной сферой жизни, это неизбежно".

Каждый пятый вопрос про социальную сферу, в том числе про пенсии.

Путин: "Правительство должно обеспечить значительное повышение доходов пенсионеров. Какие меры оно предпримет, мы узнаем в самое ближайшее время. Хочу подчеркнуть: ключевая задача в этой сфере – значительное повышение уровня жизни пенсионеров".

Блогеры спросили, ждать ли России свою крипловалюту.

Путин: "Своей криптовалюты у России не может быть, как не может быть ее ни в одной из стран, это выходит за пределы границ"

Ученые пожаловались на то, что разработки сложно внедрить в жизнь:

Путин: "Я был в Курчатовском институте. И это интересно, мне рассказали много интересного. И хотя есть документы, чтобы все делалось быстрее, чтобы разработки у нас внедрялись быстрее, чем за рубежом, но на практике проблемы существуют. Будем поддерживать ученых, я лично хочу поздравить вас с научными достижениями".

Третьей мировой не будет, иначе никого не останется. И об этом тоже сказал Путин:

Путин: "Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней. Это понимание должно нас сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене. Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал державы от резких движений и заставлял уважать друг друга".

Блогеры уточнили, будут ли заблокированы в России инстаграм и Youtube. Президент пообещал, что спецслужбы поищут иные способы бороться за безопасность. "Телеграм" тоже трогать не будут.

Путин: "Мы не собираемся ничего закрывать. Я понимаю вас. Вы на своем месте и вы волнуетесь. Я тоже на своем месте. Во время теракта в Петербурге в 2017 году спецслужбы не могли отследить переписку террористов. Легче всего запретить, труднее всего найти цивилизованные решения".

В России выросли цены на бензин. Президент сказал, что виновато в этом правительство и ему же предстоит решать эту проблему.

Путин: "Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это - результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики. Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке".

В России 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу-2018. Мутко увольнять не будут, а стадионы передадут потом руководству регионов, чтобы объекты не превращались в рынки.

Путин: "Хоть сборная России в последнее время не показывала ярких результатов, есть надежда, что на домашнем чемпионате она покажет лучшие качества".