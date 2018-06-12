Осужденные в Молдовановке "расшили" рты. Доступа к телефонам так и не будет

Голодовка остановлена. Осужденные написали заявления об отказе от требований. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, накануне в 21.15 все 59 человек начали принимать пищу.

- Они письменно подтвердили, что не имеют претензий к колонии и неправильно поступили, начав акцию протеста. Им разрешили продолжить держать Орозо. Сняли клипсу и те, кто зашил себе ранее рот. Им оказана медпомощь. Сейчас ситуация в колонии полностью урегулирована, - заверила Сабатарова.

Напомним, осужденные за терроризм и экстремизм колонии в селе Молдовановке 7 мая 2018 года заявили о голодовке и выставили ГСИН требование разрешить им использование сотовых телефонов и предоставить им лагерный, а не закрытый тип содержания. Всего в акции протеста участвовало 59 человек, 10 из которых зашили себе рот клипсой.