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Осужденные в Молдовановке "расшили" рты. Доступа к телефонам так и не будет

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- Виктория Григоренко
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Голодовка остановлена. Осужденные написали заявления об отказе от требований. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, накануне в 21.15 все 59 человек начали принимать пищу.

- Они письменно подтвердили, что не имеют претензий к колонии и неправильно поступили, начав акцию протеста. Им разрешили продолжить держать Орозо. Сняли клипсу и те, кто зашил себе ранее рот. Им оказана медпомощь. Сейчас ситуация в колонии полностью урегулирована, - заверила Сабатарова.

Напомним, осужденные за терроризм и экстремизм колонии в селе Молдовановке 7 мая 2018 года заявили о голодовке и выставили ГСИН требование разрешить им использование сотовых телефонов и предоставить им лагерный, а не закрытый тип содержания. Всего в акции протеста участвовало 59 человек, 10 из которых зашили себе рот клипсой.

URL: https://www.vb.kg/371422
Теги:
голодовка, ГСИН
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