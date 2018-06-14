Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву на открытие ЧМ по футболу. Кто еще?

Как сообщает аппарат президента, в Москве Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что президент вылетел в столицу России с однодневным визитом, в рамках которого также запланирована встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На повестке дня вопросы двустороннего сотрудничества.

В общем на открытие ЧМ по футболу в Москву приедут более 20 глав государств. В основном стран Латинской Америки и СНГ. Об этом сообщаю российские СМИ.

Ожидается визит и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но он прилетит 14 июня в Татарстан, где его встретит глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Россию уже прибыли президенты Молдавии - Игорь Додон, Азербайджана - Ильхам Алиев, Руанды - Поль Кагаме и премьер-министр Ливана Саад Харири. Все они ждут встречи с главой России Владимиром Путиным.

Для справки: Чемпионат мира по футболу стартует сегодня, 14 июня, в Москве. Первую игру сыграют сборные России и Саудовской Аравии.