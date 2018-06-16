Горячей воды не будет? Тагжана Айдаралиева объяснила, что происходит на ТЭЦ

Очередная "авария" на территории ТЭЦ заставила всерьез понервничать бишкекчан. Еще живы воспоминания, когда в холодную зиму жители столицы остались без отопления. Сейчас же пошел слух - горячей воды не будет, прорвало трубы.

Причиной паники действительно стал прорыв трубопровода, в результате чего образовался фонтан высотой в несколько метров.

Кирнет заполоняют фото и видео очевидцев.

Как заявила VB.KG пресс-представитель ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева, все не так страшно, как кажется на самом деле.

- Проходят плановые испытания магистральных труб с высоким давлением, говоря техническими терминами, происходит опрессовка труб, выявляются те места, на которые нужно обратить внимание. Никакой аварии нет, контролируемый управляемый процесс, группа специалистов находится рядом, производит замеры, все записывается, контролируется. Мы хотели выявить прорывы, будем работать над этим участком. No stress, - оптимистично заключила Айдаралиева.