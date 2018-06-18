На автодороге Бишкек-Торугарт найден труп мужчины. Осторожно, фото 18+

ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области устанавливается личность неопознанного трупа - мужчины азиатской национальности в возрасте 50-55 лет. Его тело было обнаружено 8 июня 2018 года, на автодороге Бишкек-Торугарт между селами Люксембург и Киргшелк Иссык-Атинского района.

Приметы: рост 165-170 см, лицо овальное.

Из одежды: серая футболка, спортивная куртка темно-синего цвета, брюки синего цвета, носки черного цвета, шлепанцы голубого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности неопознанного трупа, просим сообщить в ОВД Иссык-Атинского района.

Позвонить по телефонам: дежурная часть 0(312) 61 69 07, 0(550) 10 05 51 или в службу "102".