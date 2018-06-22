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Аресты, суды, "горячие точки". О чем говорили консулы страны СНГ в Москве?

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- Виктория Григоренко
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По предложению кыргызской стороны, состоялся обмен опытом по защите прав граждан в "горячих точках", по совершенствованию работы консулов по арестным и судебным делам. Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, стороны рассмотрели вопросы исполнения участниками СНГ международных Конвенций в консульской сфере, в том числе по переводу осужденных граждан для отбывания наказания на Родине.

"Также был поднят вопрос национального опыта по внедрению электронной визы, упрощению визовых режимов. Стороны признали, что 25-летний опыт взаимодействия консульских служб СНГ имеет яркие примеры взаимной помощи гражданам государств- участников СНГ в самых сложных и непредсказуемых ситуациях в консульской сфере. Консульские службы СНГ продолжат добрые традиции взаимной помощи, заложенные за эти годы", - подчеркнули в МИД.

Уточним, 21 июня 2018 г. в г. Москва в МИД России состоялось юбилейное XXV заседание Консультативного Совета руководителей консульских служб государств-участников СНГ (КСРКС). Делегацию КР возглавил Директор Департамента консульской службы МИД КР Э.Асангулов.

URL: https://www.vb.kg/371641
Теги:
МИД, Россия, СНГ, Кыргызстан
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