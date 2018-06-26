Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Почему кыргызов выставили глупцами в мультфильме "Лунтик"?

660  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Я живу в г. Баткен,у меня есть муж и дочка. Ей 7 лет, - пишет в "Народную новость" Асель. - Она обожает мультфильм Лунтик. Её любимые герои - гусеницы Пупсень и Вупсень. Ну мне и самой он понравился, Лунтик этот. Я залезла в Интернет и начала искать информацию о героях мультика.

Оказалось,что Пупсень и Вупсень - кыргызы по национальности, и их полные имена - Пупсеньбек Азамат уулу и Вупсеньбек Азамат уулу. Мне даже как-то приятно. Но есть одно большое НО.

Они - самые вредные и глупые персонажи. Почему так? Почему кыргызов выставили такими? Теперь у российских детей будет неправильное представление о нашем народе. Так,например,в серии "Музыка ветра" они хотели навредить маленькому жучку потому что им не понравилась музыка.

Если уж сделали кыргызов,то почему не сделать их добрыми героями? Ответьте мне на вопрос! Разъясните подробнее! Может я глупа и неопытна?", - задается вопросом наша читательница.

От редакции признаемся честно, нам пока нечего на это ответить. Будем разбираться с Пупсенем и Вупсенем.

URL: https://www.vb.kg/371690
Теги:
мультфильм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  