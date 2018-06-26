Почему кыргызов выставили глупцами в мультфильме "Лунтик"?

Я живу в г. Баткен,у меня есть муж и дочка. Ей 7 лет, - пишет в "Народную новость" Асель. - Она обожает мультфильм Лунтик. Её любимые герои - гусеницы Пупсень и Вупсень. Ну мне и самой он понравился, Лунтик этот. Я залезла в Интернет и начала искать информацию о героях мультика.

Оказалось,что Пупсень и Вупсень - кыргызы по национальности, и их полные имена - Пупсеньбек Азамат уулу и Вупсеньбек Азамат уулу. Мне даже как-то приятно. Но есть одно большое НО.

Они - самые вредные и глупые персонажи. Почему так? Почему кыргызов выставили такими? Теперь у российских детей будет неправильное представление о нашем народе. Так,например,в серии "Музыка ветра" они хотели навредить маленькому жучку потому что им не понравилась музыка.

Если уж сделали кыргызов,то почему не сделать их добрыми героями? Ответьте мне на вопрос! Разъясните подробнее! Может я глупа и неопытна?", - задается вопросом наша читательница.

От редакции признаемся честно, нам пока нечего на это ответить. Будем разбираться с Пупсенем и Вупсенем.