ДТП на автодороге Бишкек-Ош: 6 человек в больнице, 2 – пропали без вести

Сегодня в 6.33 в МЧС поступило сообщение о том, что в Токтогульском районе Джалал-Абадской области на 264 км автодороги Бишкек-Ош произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Honda Step не справился с управлением и въехал в реку Чычкан. В салоне автомашины было 8 человек. Шестерых из них доставили в районную территориальную больницу Токтогульского района проезжающие мимо автомобилисты. Информации о двоих пострадавших нет. Пока они числятся пропавшими без вести.

Как сообщается, в 6.35 на место происшествия выехали 7 спасателей из № 97 пожарно-спасательного отдела МЧС КР.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Информация будет предоставлена по итогу, сообщили в МЧС.