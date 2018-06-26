Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

ДТП на автодороге Бишкек-Ош: 6 человек в больнице, 2 – пропали без вести

475  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в 6.33 в МЧС поступило сообщение о том, что в Токтогульском районе Джалал-Абадской области на 264 км автодороги Бишкек-Ош произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Honda Step не справился с управлением и въехал в реку Чычкан. В салоне автомашины было 8 человек. Шестерых из них доставили в районную территориальную больницу Токтогульского района проезжающие мимо автомобилисты. Информации о двоих пострадавших нет. Пока они числятся пропавшими без вести.

Как сообщается, в 6.35 на место происшествия выехали 7 спасателей из № 97 пожарно-спасательного отдела МЧС КР.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Информация будет предоставлена по итогу, сообщили в МЧС.

URL: https://www.vb.kg/371701
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, Токтогульский район, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  