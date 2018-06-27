Кыргызстан ввел временное ограничение на импорт мяса птицы и яиц из России

Запрет распространяется пока на продукцию из трех областей РФ, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщил VB.KG заместитель директора Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности Аширбай Жусупов.

По его словам, речь идет о Пензенской, Саратовской и Курганской областях России.

- Под запрет попали также корма, кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных областей России. Также на границе усилен контроль. Все поступающее в КР мясо птицы проходит тщательное лабораторное исследование, - заверил Жусупов.

Снято ограничение на импорт будет лишь после урегулирования всех вопросов с эпидемией птичьего гриппа в РФ.

Напомним, птичий грипп – опасное инфекционное заболевание. Вирус птичьего гриппа вредоносен не только для птиц, он заразен и для человека. В тяжелых случаях может привести к летальному исходу.