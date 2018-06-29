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В США мужчина устроил стрельбу по журналистам за клевету

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- Оксана Гут
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Пять человек погибли и трое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в редакции издания Capital Gazette, расположенной в часе езды от Вашингтона, в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Об этом пишет BBC.

Трагический случай произошел 28 июня. В здание редакции проник неизвестный мужчина и открыл огонь на поражение.

Стрелок был задержан на месте.

Сообщается, что в настоящее время полицейским удалось установить его личность. По данным зарубежных СМИ, им стал 38-летний Джеррод Рамос, который в 2012 году подавал на Capital Gazette в суд за клевету, но иск отклонили.

При себе у стрелявшего нашли фальшивые гранаты и прибор, похожий на взрывчатку. Проводится экспертиза.

После случившегося в качестве меры предосторожности полиция Нью-Йорка направила подразделения к редакциям всех крупных СМИ в городе. Однако, позже сообщили, что это локальный инцидент и не рассматривается как теракт.

URL: https://www.vb.kg/371776
Теги:
погибшие, стрельба, США, СМИ
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