С 1 июля в городах Бишкек и Ош можно будет приобретать патенты по интернету

Государственная налоговая служба с 1 июля 2018 года в городах Бишкек и Ош запустила пилотный проект по выдаче патента в электронном виде через сайт ведомства.

Новая услуга позволит оформить патент удаленно, то есть посредством сайта ГНС, что упростит процесс получения добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию.

Налогоплательщикам не придется идти каждый раз в налоговый орган, так как можно приобрести патент в любое время суток через интернет, не выезжая из офиса (точки торговли и услуг) или дома. А сумму за патент можно оплатить через терминалы, банкоматы, автоматизированные терминалы самообслуживания, иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт.

В настоящее время действующий порядок выдачи патента занимает у налогоплательщиков значительное время (приход в пункт выдачи патентов, очередь в кассе и в пункте выдачи патентов, обратная дорога) и нет возможности приобретения патента без посещения органа налоговой службы, а также в удобное для него время.

Таким образом, реализация проекта ГНС "Электронный патент" упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для налогоплательщиков, а также расширит охват предпринимателей за счет привлекательности и доступности процедуры. И что немаловажно, эта услуга сокращает непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, а значит, снижает риск коррупции.

После завершения пилотного проекта – с 1 августа текущего года, предприниматели других регионов тоже будут иметь возможность приобретать патент на осуществление экономической деятельности через сайт ГНС, сообщает пресс-служба ведомства.