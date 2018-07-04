"Дурдом какой-то!" В Ак-Орго новый разъезд превратили в замкнутый круг

"Дурдом какой-то!", - жалуются бишкекчане редакции "Вечерки".

Как следует из видео, которое прислали в VB.KG, на новом транспортном кольце на пересечении улиц Кырк-Кыз и Асаба, недавно построенном в жилмассиве Ак-Орго, дорожные знаки установили таким образом, что получился замкнутый круг.

"Если следовать этим знакам, из кольца можно никогда и не выехать - получился замкнутый круг", - делится наш читатель.

Было бы интересно узнать, кто из "ответственных" чиновников принимал эту вольную трактовку правил дорожного движения. И кто понесет ответственность, если из-за этих знаков на кольце случится авария.