Узбекистанец, в сговоре с госорганами КР, взял кредит под чужое имущество

Сотрудниками ГСБЭП по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам Джалал-Абадской области собран материал по факту лжепредпринимательства со стороны одного ОсОО.

Установлено, что в июле 2014 года якобы гражданами Кыргызской Республики "Т.Б." и "К.М." в Управлении юстиции по Джалал-Абадской области зарегистрировано ОсОО производственно-финансовая корпорация "О.", где руководителем являлся гражданин "К.М.", а юридическим адресом - был город Таш-Кумыр ул. Интернациональная.

Однако по указанному адресу, еще в августе 1997 года была зарегистрирована компания с похожим названием ОсОО производственно-коммерческая фирма "О.", за которой зарегистрировано недвижимое имущество АБК (административно-бытовой корпус) и склад строительных материалов с прилегающей территорией (в 2007-году данное ОсОО прошло перерегистрацию) руководителем является гражданин "С.Ч.".

После регистрации в органах юстиции гражданин "Т.Б.", имея корыстные цели, составил генеральное кредитное соглашение о предоставлении кредита и, войдя в сговор с сотрудниками Таш-Кумырского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, а также ответственными сотрудниками Государственной нотариальной конторы по городу Майлуу-Суу, оформил договор. В качестве залога числилось имущество, принадлежащее другому ОсОО (производственно-коммерческая фирма "О.").

После чего со стороны ответственного работника Таш-Кумырского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество была выдана выписка гражданину "Т.Б.", что недвижимое имущество принадлежит ОсОО производственно-финансовая корпорация "О.", а государственным нотариусом г.Майлуу-Суу наложено запрещение на отчуждение на указанное имущество.

Также по поступившей оперативной информации было установлено, что гражданин "Т.Б." незаконно получил паспорт гражданина Кыргызской Республики, и на самом деле является гражданином Республики Узбекистан по имени "Я.И.".

В целях установления законности получения паспорта в ДРН АГС при ГРС был направлен запрос, однако согласно ответу ОПВРР ДРНиАГС по Сузакскому району паспорт гражданину "Т.Б." выданным не значится.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 182 (лжепредпринимательство), 166 (мошенничество) и 350 (подделка документов) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.