Недоливают. АЗС Red Petroleum вновь уличили в обмане потребителей

В сети появилось видео недолива на заправках Red Petroleum. Подобный факт обмана потребителей бишкекчане зафиксировали на пересечении улиц Анкара и Достоевского.

"Первый раз накачали воздуха на 26 сом, как на видео, второй раз на 40 с копейками, третий контрольный долил воздуха на остаток из 200 сом. Старшенький оператор - девушка отнекивается, мол ей нельзя выходить на улицу. Но "горячая линия" упорно твердит, что старший оператор должна проверить недолив топлива измерительным прибором в баке. Но никто это делать не торопится. В итоге круг по городу в 40-50 километров и загорается красная лампочка о заканчивающемся топливе", - возмущается пользователь Facebook Кеша Чокморов.

Солидарен с ним и водитель такси, который пишет, что "тоже заливался буквально минут 10 назад и вернулся. Стрелка даже не поднялась, хотя залил на 500 сомов".

Стоит напомнить, что компания Red Petroleum принадлежит сыну депутата Абдимуктара Маматова – Акылбеку. И это не первый случай, когда на данной заправке зафиксированы факты недолива топлива. В прошлом году в сеть также попало видео подобного нарушения со стороны АЗС Red Petroleum, выложенное возмущенными кыргызстанцами.