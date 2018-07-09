Недоливают. АЗС Red Petroleum вновь уличили в обмане потребителей

Тот случай когда как говорится бесплатный сыр только в мышеловке. На газпроме ДТ 45 сом за литр, на зеленой бп 44.8 сом также и на некоторых партнернефть. А на редпетролеум 41,8 почувствуйте разницу??? Как то так.
В сети появилось видео недолива на заправках Red Petroleum. Подобный факт обмана потребителей бишкекчане зафиксировали на пересечении улиц Анкара и Достоевского.
"Первый раз накачали воздуха на 26 сом, как на видео, второй раз на 40 с копейками, третий контрольный долил воздуха на остаток из 200 сом. Старшенький оператор - девушка отнекивается, мол ей нельзя выходить на улицу. Но "горячая линия" упорно твердит, что старший оператор должна проверить недолив топлива измерительным прибором в баке. Но никто это делать не торопится. В итоге круг по городу в 40-50 километров и загорается красная лампочка о заканчивающемся топливе", - возмущается пользователь Facebook Кеша Чокморов.
Солидарен с ним и водитель такси, который пишет, что "тоже заливался буквально минут 10 назад и вернулся. Стрелка даже не поднялась, хотя залил на 500 сомов".
Стоит напомнить, что компания Red Petroleum принадлежит сыну депутата Абдимуктара Маматова – Акылбеку. И это не первый случай, когда на данной заправке зафиксированы факты недолива топлива. В прошлом году в сеть также попало видео подобного нарушения со стороны АЗС Red Petroleum, выложенное возмущенными кыргызстанцами.