Даже и не мечтайте - из-за жары рабочий день сокращать никто не будет

Сокращение рабочего дня в Кыргызстане возможно лишь в случае сохранения температуры воздуха выше 40 градусов в течение пяти дней. Об этом VB.KG сообщили в Минтруда КР.

"В Трудовом кодексе КР не прописан "отпуск" из-за аномальной жары. В документе прописаны лишь условия обеспечения условий труда работодателями", - пояснили в ведомстве.

Напомним, МЧС КР распространило информацию о сохранении аномальной жары в Кыргызстане.

Надо отметить, что жаркая погода установилась в большей части республик Средней Азии. Так, "Казгидромет" предупредил граждан о том, что на большей части областей в ближайшие дни температура воздуха достигнет отметки в 40 градусов, а в Кызылординской и вовсе поднимется до 44.

По сообщениям МЧС Таджикистана в течение этой недели дневные температуры также превысят отметку в 40-43 градуса.

Это касается и Узбекистана. Там воздух прогреется до 40−43 градусов, по югу - до 44−45 градусов. К тому же, начавшееся таяние ледников в Кыргызстане и Таджикистане спровоцировало возможный сход селевых паводков по предгорным и горным районам РУз с территории данных государств.

Как отмечают МЧС всех трех государств, жаркая погода сохранится как минимум еще 3-6 дней.