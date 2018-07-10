45-летняя гражданка РУз хотела пройти границу по паспорту 64-летней женщины

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту в пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" была задержана гражданка Узбекистана.

Некто Г.С., 1973 г.р., направлялась из г.Ферганы (РУз) через Кыргызстан в Сохский район (РУз). Во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" Г.С. предъявила паспорт на имя М.О., 1954 г.р.

Пограничники выявили несоответствия во внешности предъявительницы документа с фотографией в паспорте и провели опрос гражданки Г.С., в ходе которого она призналась, что для проезда домой использовала чужой паспорт.

После оформления документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.