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"Кумтор" приглашает на работу профессионального IT-специалиста

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- Виктория Григоренко
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ЗАО "Кумтор Голд Компани" приглашает специалистов IT, выпускников физико-технических факультетов, магистров и кандидатов в области управления данными принять участие в конкурсе по оказанию консультационных услуг в сфере информационных технологий. Об этом сообщается на сайте компании.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

1. "Big Data", "Machine Learning", "Regression Analysis" - сбор, анализ, интерпретирование очень больших объемов данных, составление запросов и автоматизированного поиска требуемых данных, важных для компании.

2. Разработка отчетов Microsoft PowerBI - рассматривается знание SQL SRS. Преимущественно – Cloud Reporting и Data Analytics.

3. Microsoft Office 365 / Azure / Amazon Web Services - работа с облачными сервисами Уровня 1.

4. Sharepoint 365 Workflow - автоматизация процессов работы и переход на цифровой формат. Знание Sharepoint 365 Workflow, MS Flow и других подобных программ.

5. Knowledge Management/ Sharepoint Document Control - создание хранилищ документов, систем контроля версий, архитектур системы управления знаниями, выполнение поиска и индексирования.

"Всех заинтересованных в реализации совместных проектов и партнерстве просим предоставить краткие сведения о предыдущих проектах/опыте работы по вышеперечисленным направлениям и свое резюме на электронный адрес: HR_Kumtor@kumtor.com с пометкой в теме письма: IT-consulting", - отмечается в информации.

URL: https://www.vb.kg/372103
Теги:
вуз, информационные технологии, Кыргызстан, Кумтор
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