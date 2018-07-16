Торговые центры "Бета Сторес" нанесли государству ущерб в 5 млн сомов

Финполиция выявила нарушение соблюдения налогового законодательства КР путем занижения площади налогооблагаемой территории одного из торговых центров города Бишкек (ТЦ "Б1, Б2"). Об этом сообщили в ГСБЭП.

По их данным, в период с 2012 года по 2017 год бизнес-объект предоставлял в налоговые органы искаженные данные.

- По результатам назначенной ГСБЭП проверки, УГНС по городу Бишкек доначислено средств на сумму свыше 10 миллионов сомов, включая пени. 6 июля текущего года принятыми мерами Финполиции в бюджет государства через региональный отдел казначейства возмещено 5 миллионов сомов со стороны ТЦ "Б1, Б2". Оставшуюся сумму в размере 5 миллионов 628 тысяч сомов указанный ТЦ обязался возместить в ближайшие дни, - подчеркнули в ведомстве.

Речь, к слову, идет о торговых центрах "Бета Сторес - 1" и "Бета Сторес - 2".