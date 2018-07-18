В III ВИК будет задействовано свыше 200 каскадеров, 500 танцоров и артистов

Секретариат сообщает, что подготовка к предстоящим III Всемирным играм кочевников идет полным ходом. Кроме спортивной части, программа Игр кочевников насыщена театральными представлениями и историческими постановками. Помимо основных культурных мероприятий, которые пройдут в этногородке "Кырчын" и амфитеатре "Nomad", одними из самых красочных и запоминающихся обещают быть программы открытия и закрытия Игр.

В настоящее время в Бишкеке и в Иссык-Кульской области проходят подготовительные репетиции предстоящих мероприятий. Начиная с июля на манеже Кыргызского государственного института физической культуры идут репетиции основного состава участников церемоний открытия и закрытия Игр.

По словам репетитора постановочных сцен Сырги Латыповой, репетиции открытия и закрытия начались еще в начале июля.

"Сценарий и план работы у нас уже есть. В настоящее время мы выстраиваем все театрализованные постановки согласно сценарию", - сообщила она.

По словам Латыповой, в репетициях участвуют ансамбль "Шаттык" и около 500 танцоров – участников массовых сцен.

"Специально для основных показов были привлечены ученики ансамбля "Шаттык". Остальные участники массовки - это в основном студенты вузов страны. В представлениях также участвуют дети. Отмечу сразу, все дети принимают участие в Играх по желанию. С ними работают профессионалы, но дети есть дети, поэтому мы стараемся не загружать их. Если им будут тяжело даваться уроки во время репетиций, то, конечно, мы постараемся их не брать. Но пока у них все получается", - рассказывает Латыпова.

Репетитор постановочных сцен III ВИК также отметила, что подготовку к представлениям ведут опытные хореографы, балетмейстеры и педагоги страны, такие как Макеева, Латыпов, Токтосунова и Шаршенова.

"Все педагоги имеют более 25 лет стажа и опыта работы в ансамбле "Шаттык". В Бишкеке репетиции будут продолжаться до 25-28 августа. Далее мы с группой и основным составом массовки выедем на Иссык-Куль, где на главной сцене ипподрома состоится генеральная репетиция", - заключила репетитор.

Между тем в столичной библиотеке имени К. Баялинова проходят подготовительные работы по организации культурной программы в этногородке "Кырчын". Как рассказал ответственный режиссер за культурную программу Талант Апиев, в этот раз гости III ВИК увидят историческую театрализованную программу о временах Кыргызского Великодержавия.

"После обсуждений и рекомендаций было принято решение о том, что на джайлоо "Кырчын" будет показана постановка, отражающая золотой век кыргызского народа, а именно образование Кыргызского Великодержавия. Сценарий представления уже утвержден, сейчас мы решаем подготовительные и организационные вопросы", - сообщил Апиев.

Художник по костюмам театрализованных представлений на джайлоо "Кырчын" Айдай Асангулова сообщила, что для максимально точного представления одежды времен Кыргызского Великодержавия были изучены материалы, точно отражающие особенности одежды и быта кыргызов того времени.

"Совместно с выдающимися историками страны мы провели исследование той эпохи и только после этого приступили к работе. Сегодня уже готовы эскизы всех костюмов", - рассказала А.Асангулова.