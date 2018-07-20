В Оше обсудили усиление контроля за безопасностью на Ак-Бууре и дорогах

В мэрии города Ош сегодня, 20 июля, прошло рабочее совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением норм безопасности на реке Ак-Буура и на дорогах города во главе с вице-мэром Нурбеком Кадыровым.

С информацией о проводимой работе по обеспечению норм безопасности на реке Ак-Буура, в том числе в сфере предупреждения правонарушений в санитарной, эколого-технической и других сферах, выступили представители УВД города Ош, МЧС и Госэкотехинспекции, ГорСЭС, ВОС.

В ходе заседания Н.Кадыров поручил создать рабочую группу из числа специалистов УВД, МЧС,ВОС, Госэкотехинспекции, ГорСЭС, в задачи которой войдет проведение в кратчайшие сроки комплекса мероприятий, в том числе выявление особо небезопасных мест для купания граждан, усиление контроля и составление графика профилактических мероприятий и разъяснительных работ по предупреждению нарушения экологических и санитарных норм на реке Ак-Буура.

Кроме того, руководителям соответствующих органов и структур даны протокольные задания по усилению профилактических мероприятий на реке Ак-Буура, в том числе:

- Управлению МЧС города Ош и Госэкотехинспекции – установить соответствующие таблички в местах отдых горожан о запрете мытья ковров и автомобилей, а также таблички безопасности в местах, опасных для купания граждан; усилить дежурство сотрудников по недопущению нарушения норм безопасности на реке в течение летнего периода в местах купания граждан;

- Госэкотехинспекции и ГорСЭС – усилить работу по контролю за санитарным и эколого-техническим состоянием реки и соблюдением правил и норм в местах купания населения;

- Председателям территориальных советов – совместно с сотрудниками УВД, МЧС, ГорСЭС, Госэкотехинспекции проводить разъяснительные работы с населением;

- Комбинату по благоустройству и зеленому хозяйству – в летний период увеличить число технических работников по очистке берегов реки Ак-Буура.

Контроль за деятельностью рабочей группы и исполнением графика мероприятий и протокольных поручений вице-мэр будет осуществлять лично.

Также обсужден вопрос соблюдения безопасности на дорогах города, по которому также будет усилена плановая работа.