Погода
$ 68.09 - 68.23
€ 79.38 - 79.95

Таунхаус в пансионате "Лагуна Сити", кафе в "Радуге". Что еще горело ночью?

512  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории республики зарегистрировано 29 пожаров, для их тушения были привлечены 33 пожарных отделений. Со стороны служб спасения осуществлено 5 выездов. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС КР.

Так, в частности по Бишкеку горело в основном сухотравие. К примеру, территория возгорания в Ботаническом саду им. Гареева составила 0,5 га.

В Сокулукском районе в городе Шопоков по улице Заводская горел жилой дом, огнем уничтожена шиферная кровля площадью 15 м2.

В Ысык-Атинском районе в селе Дмитриевка полностью сгорела автомашина марки Мерседес Бенц.

В Иссык-Кульском районе возгорания произошли сразу в двух пансионатах.

В селе Сары-Ой на территории центра отдыха "Радуга" полностью сгорело кафе "Искушение".

Как ранее писала "Вечерка", в селе Кожояр на территории пансионата "Лагуна Сити" произошел пожар в таунхаусе.

Возгорание началось в 18.20, было локализовано в 20:06, а полностью потушено сегодня утром в 1:15. Всего были привлечены 3 пожарных расчета, 4 спасателя, сотрудники МВД и 2 бригады скорой медицинской помощи. В результате ЧП трое жителей села (1984 г.р. Б. А., 1984 г.р. А. К., 1986г.р. К. Р. - мужчины) получили ожоги II степени и были доставлены в больницу села Ананьево. Кроме того полностью сгорел таунхаус площадью 1000 кв.м.

Причины пожаров и нанесенный материальный ущерб уточняются.

URL: https://www.vb.kg/372382
Теги:
Иссык-Кульская область, пожар, Сокулукский район, Чуйская область, пансионат, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  