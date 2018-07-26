Таунхаус в пансионате "Лагуна Сити", кафе в "Радуге". Что еще горело ночью?

На территории республики зарегистрировано 29 пожаров, для их тушения были привлечены 33 пожарных отделений. Со стороны служб спасения осуществлено 5 выездов. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС КР.

Так, в частности по Бишкеку горело в основном сухотравие. К примеру, территория возгорания в Ботаническом саду им. Гареева составила 0,5 га.

В Сокулукском районе в городе Шопоков по улице Заводская горел жилой дом, огнем уничтожена шиферная кровля площадью 15 м2.

В Ысык-Атинском районе в селе Дмитриевка полностью сгорела автомашина марки Мерседес Бенц.

В Иссык-Кульском районе возгорания произошли сразу в двух пансионатах.

В селе Сары-Ой на территории центра отдыха "Радуга" полностью сгорело кафе "Искушение".

Как ранее писала "Вечерка", в селе Кожояр на территории пансионата "Лагуна Сити" произошел пожар в таунхаусе.

Возгорание началось в 18.20, было локализовано в 20:06, а полностью потушено сегодня утром в 1:15. Всего были привлечены 3 пожарных расчета, 4 спасателя, сотрудники МВД и 2 бригады скорой медицинской помощи. В результате ЧП трое жителей села (1984 г.р. Б. А., 1984 г.р. А. К., 1986г.р. К. Р. - мужчины) получили ожоги II степени и были доставлены в больницу села Ананьево. Кроме того полностью сгорел таунхаус площадью 1000 кв.м.

Причины пожаров и нанесенный материальный ущерб уточняются.