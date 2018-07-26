ГСБЭП & ГСН: публичное обсуждение дела налоговиков продолжается

25 июля 2018 года пресс-служба Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики обнародовала опровержение ранее опубликованной информации ГСБЭП при ПКР о выявленном факте злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц Управления Государственной налоговой службы по городу Балыкчы.

ГСБЭП при ПКР считает уместным довести до сведения общественности и Государственной налоговой службы, что в апреле 2018 года в межрайонный отдел ГСБЭП по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и городу Балыкчы Иссык-Кульской области обратился начальник УГНС по городу Балыкчы гражданин "М.К.", который просил провести проверку в отношении должностных лиц УГНС, выдавших ОсОО "П." справки для целей импорта товаров из членов государств ЕАЭС.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ОсОО "П." на основании 9 выданных УГНС справок производило импорт живых цветов на территорию Кыргызской Республики, при этом не предоставляло отчеты по импортированному товару (по осуществляемым поставкам в течении 30 дней со дня получения справки (для ввоза товара) согласно Налоговому Законодательству Кыргызской Республики.

Также в ходе проверки установлено, что на двух выданных справках от имени бывшего начальника УГНС по г. Балыкчы "Т.А." и от имени начальника УГНС по г. Балыкчы "М.К." стоит не их роспись, в связи с чем в мае 2018 года была назначена судебно-почерковедческая экспертиза, согласно которой установлено, что подписи бывшего и действующего начальника УГНС выполнены другими лицами.

При этом стоит отметить, что в соответствии с функциональными обязанностями сотрудников указанного налогового органа - работники УГНС за исключением начальника и его заместителя, не имеют право производить подписи на выдаваемых справках (следует отметить, что согласно сведениям сотрудников УГНС по г.Балыкчы, в тот период руководители находились на своих рабочих местах).

Кроме этого сотрудники УГНС по г.Балыкчы без заявления ОсОО "П." и проверки наличия налоговой регистрации импортера предоставили справку в нарушение требований норм порядка учета товара, перемещаемых через государственную границу КР в рамках торговли с государствами - членами ЕАЭС.

В этой связи была назначена налоговая проверка в отношении ОсОО "П." на предмет соблюдения Налогового Законодательства Кыргызской Республики, по результатам которой за налоговый период неуплаченного налога НДС было доначислено 683 тысячи 211 сомов.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 350 (подделка документов) и 213 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики, наряду с прочими функциями, должна исполнять обязанности по реализации государственной политики в борьбе с коррупцией, следовательно, проявлять живую заинтересованность к подобного рода вопросам. Однако вместо реального демонтажа коррупционных схем внутри своих подразделений и сотрудничества с ГСБЭП в данном направлении, пресс-служба Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики ставит общественность в заблуждение, публикуя не имеющую ничего общего с действительным состоянием дел информацию, которую нельзя назвать никак иначе, как необоснованным оправданием.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела.