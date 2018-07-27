В связи с проведением дорожных работ будет закрыт отрезок улицы Чокморова

По информации Управления капитального строительства столичной мэрии с 27 июля в связи с проведением дорожных работ для движения автомобильного транспорта будет закрыт отрезок улицы Чокморова, между улицами Калыка Акиева и Бейшеналиевой (за исключением перекрестка с бульваром Молодой Гвардии, где движение будет закрыто частично).

На данном участке будут проводиться работы по реконструкции и строительству тепловой сети. Ордер выдан на основании распоряжения мэрии 141-р от 18 июля 2018 года.

Работы продлятся до 15 августа текущего года. После завершения дорожных работ подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие и элементы благоустройства - покрытие на ширину проезжей части по улице Чокморова от Калыка Акиева до бульвара Молодой Гвардии.