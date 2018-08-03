В ЦО "Гавайи" в Токмаке на отдыхающих напали ядовитые змеи? Ответ МЧС КР

Инцидент с пострадавшими от якобы укусов ядовитых змей произошел не в ЦО "Гавайи" в Токмаке. Об этом редакции VB.KG официально заявили в МЧС КР.

- На предполагаемое место происшествия в ЦО "Гавайи" выехали сотрудники МЧС КР и РОВД Чуйской области. Информация о происшествии не подтвердилась. В озере центра отдыха купаться в принципе запрещено. У заведения есть своя служба безопасности, которая строго за этим следит. В данное время сотрудники МВД ведут расследование по факту распространения ложной информации в WhatsApp. Где именно произошел инцидент, пока неизвестно, - отметил представитель пресс-службы МЧС КР Азим Темиркулов.

Отметим, среди пользователей WhatsApp распространяется видео- и аудиосообщение о том, что в ЦО "Гавайи" несколько человек, купаясь в озере, подверглись нападению ядовитых змей.