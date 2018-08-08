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Фабрика Ак-Тюз. Инвестор обещал погасить долг по зарплате до 17 августа

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- Виктория Григоренко
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Сегодня в г. Бишкек по ул. Юдахина 70.а возле офиса ЗАО "ТК Гео Резерв" (фабрика Ак-Тюз) проходит митинг работников с требованием погашения задолженности по выплате заработной платы за последние 5 месяцев. На митинге участвуют около 50 человек - представителей работников подразделений фабрики. Об этом VB.KG председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

По его словам, около 200 работников ЗАО "ТК Георезерв" были уволены с фабрики Ак-Тюз с 1 августа 2018 года в связи с отсутствием средств.

"Причем почти у всех 1 августа истекал срока трудового договора. Профсоюз предприятия считает увольнения и невыплату зарплаты незаконными. Кроме того, работниками также озвучивались претензии по вопросам обеспечения спецодеждой и питанием", - пояснил Таджибаев.

Как отмечается, в результате переговоров замгендиректора предприятия Светлана Черемисина дала обещание направить коллективу письменные гарантии по вопросу погашения задолженности по зарплате и до 17 августа 2018 года полностью выплатить зарплату.

"Работники согласились подождать еще, однако если требования не будут выполнены в срок, 20 августа уже весь трудовой коллектив с членами семей приедет в Бишкек и инициирует бессрочный митинг перед посольством Российской Федерации", - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

URL: https://www.vb.kg/372673
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, митинг, Россия, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
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