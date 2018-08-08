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Азиза Суракматова утвердят в должности мэра не позднее 7 дней после выборов

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- Оксана Гут
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Азиз Суракматов будет утвержден в должности мэра Бишкека не позднее 7 дней с даты выборов. Об этом редакции VB.KG сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

- В течение трех дней Бишкекская ТИК рассматривает жалобы и предложения по процессу голосования. После объявляет результаты состоявшихся выборов, составляет соответствующий протокол и направляет все материалы в ЦИК. А мы уже утверждаем решение ТИК. На все должно уйти не больше семи дней, - отметили в избирательном органе.

Как ранее писала "Вечерка", сегодня, 8 августа, почти единогласно депутаты БГК проголосовали "за" единственную кандидатуру Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/372681
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, Бишкек
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