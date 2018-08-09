Сотрудники УКС мэрии Бишкека стали фигурантами уголовного дела

Прокуратурой города Бишкек по факту злоупотребления должностным положением должностными лицами общественно-государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек (далее - ОГУКС) возбуждено уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики.

Так, в ходе проверки законности строительства автомобильной дороги в ж/м "Ак-Ордо" установлено, что по результатам тендера между ОГУКС и ОсОО "М.Г." заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 97 536 900 сомов.

Ответственные должностные лица ОГУКС, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований архитектурно-градостроительного законодательства, несмотря на завышение стоимости строительных материалов и объемов работ, приняли акты выполненных работ без проверки на соответствие требованиям проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам. В результате чего, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 473 437 сомов.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.