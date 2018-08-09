Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Сотрудники УКС мэрии Бишкека стали фигурантами уголовного дела

344  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Бишкек по факту злоупотребления должностным положением должностными лицами общественно-государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек (далее - ОГУКС) возбуждено уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики.

Так, в ходе проверки законности строительства автомобильной дороги в ж/м "Ак-Ордо" установлено, что по результатам тендера между ОГУКС и ОсОО "М.Г." заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 97 536 900 сомов.

Ответственные должностные лица ОГУКС, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований архитектурно-градостроительного законодательства, несмотря на завышение стоимости строительных материалов и объемов работ, приняли акты выполненных работ без проверки на соответствие требованиям проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам. В результате чего, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 473 437 сомов.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/372687
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, строительство, уголовная ответственность, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  