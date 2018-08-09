Детсад, в котором жестоко покусали годовалую девочку, работает без лицензии

Маленькая Камила, жестоко покусанная в частном детском саду по улице Жантошева 102/Советская, находится на лечении в Джальской больнице. Ей прописаны антибиотики и успокоительные. Девочка стала бояться детей. Об этом редакции VB.KG рассказала мама малышки Умут.

По ее словам, сейчас Первомайский РОВД ждет заключения врачей, чтобы начать расследование по поданному ею заявлению.

Кроме того Умут, по ее словам, обратилась с жалобой в Министерство образования и науки, где ей сообщили, что садик работает без лицензии.

- В детском саду, куда мы ходили месяц, три этажа, детей там много – от годика до 5-6 лет. Как он может работать по патенту? Это недопустимо. Если бы я знала раньше, то не отдала бы свою единственную долгожданную доченьку в этот сад. Теперь вынуждены лечиться, обследуемся у невропатолога, моя девочка вздрагивает и пугается других детей. Все лекарства за свой счет, но это не страшно, главное, чтобы у Камилы не осталось никаких последствий, - поделилась переживаниями мама пострадавшей девочки.

Отметим, происшествие случилось в частном детском саду по улице Жантошева 102 (у него нет названия) 1 августа. Маме девочки, которой всего год и 2 месяца, позвонили и сообщили, что ее ребенка покусал другой ребенок. Приехав на место, Умут рассказывает, что была в шоке.

- Моя дочь лежала в кроватке и плакала. У нее все лицо и тело было искусано, еще и какие-то ушибы. А воспитатель Назира Айдашевна и заведующая Аида Омургазиева просто стояли рядом и даже не смогли толком объяснить, что случилось. Я взяла ребенка и поехала сразу в больницу. Только потом они сказали, что моя Камила одна спала в спальне, пока все дети обедали. А когда зашли в комнату, увидели ее покусанную и рядом мальчика 2-х лет, якобы это он сделал. Ни криков, ни плача сотрудники детсада не слышали. Ну как это? Такого быть не может! – рассказывает девушка.

Согласно судмедэкспертизе, у маленькой Камилы 15 укусов на щеках, в височной области, на руках, на попе. Кроме того, гематома на правом виске. Откуда она возникла – сотрудники детского сада не знают.

За все это время ни воспитатель, ни заведующая так и не извинились перед родителями девочки, не признали свою вину. Напротив, по словам Умут, руководство злополучного детсада угрожает ей "своими связями в органах". Именно по этой причине семья пострадавшей девочки решила обратиться к общественности.

- Я хочу, чтобы воспитатель и заведующая признали свою вину, рассказали правду и больше не допускали такой халатности. Мы им доверяем самое ценное – наших детей, а оказывается, это опасно для их здоровья. Если бы сотрудники детсада сразу раскаялись, я бы не подавала заявление в милицию. Но они должны понять, что так делать нельзя. Заведующая приходила в больницу и предлагала мне 1400 сомов в счет лечения, но мне не нужны ее деньги, я отказалась. Что касается, мальчика, который якобы покусал мою дочь, то его мама говорит, что их подставили. Не знаю, кому верить, - отметила Умут.

Редакция VB.KG будет следить за развитием этой истории.