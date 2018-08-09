Как живется соседям "золотого" Бозымчака?

Когда-то месторождение Бозымчак гремело скандалами. Местные жители ну никак не соглашались, чтобы инвесторы-горнодобытчики строили здесь предприятие, добывали золото. Впрочем, это частая ситуация вокруг новых горнодобывающих проектов. Кому-то из инвесторов удается выйти из ситуации, кому-то - нет.

Как ситуация складывается сегодня? Что думают сельчане о, собственно, компании KAZ Minerals | Бозымчак, нашли ли общий язык?

Некоторое время назад наша группа побывала в уникальном пресс-туре на юг республики. Что мы там увидели, смотрите в нашем видеоотчете.