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Как живется соседям "золотого" Бозымчака?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Когда-то месторождение Бозымчак гремело скандалами. Местные жители ну никак не соглашались, чтобы инвесторы-горнодобытчики строили здесь предприятие, добывали золото. Впрочем, это частая ситуация вокруг новых горнодобывающих проектов. Кому-то из инвесторов удается выйти из ситуации, кому-то - нет.

Как ситуация складывается сегодня? Что думают сельчане о, собственно, компании KAZ Minerals | Бозымчак, нашли ли общий язык?

Некоторое время назад наша группа побывала в уникальном пресс-туре на юг республики. Что мы там увидели, смотрите в нашем видеоотчете.

URL: https://www.vb.kg/372707
Теги:
Бозымчак, горнодобывающий сектор, золото, Кыргызстан
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