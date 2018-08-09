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Спортсмены из 53 стран мира подали заявки для участия в III ВИК

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- ВБ
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В предстоящих III Всемирных играх кочевников ожидается участие 1 тыс. 946 спортсменов из 53 стран мира.

Заявки на участие от спортсменов поступали по электронной системе аккредитации в адрес Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту. Доступ спортивных делегаций к системе аккредитации завершится 15 августа 2018 года.

По количеству спортсменов, подавших заявление на участие в III Всемирных играх кочевников, лидером является Кыргызстан. Спортивный состав страны насчитывает 458 человек. Российская Федерация является второй по численности спортивной командой - 235 человек, далее идет Казахстан – 195, Узбекистан – 108, Пакистан – 91, Иран – 92, Туркменистан – 65, Индия – 64, Афганистан – 62, США – 58, Таджикистан – 55, Украина – 46, Китай – 37, Шри-Ланка – 34, Монголия – 21, Франция – 19, Польша – 23. По 17 спортсменов представят Беларусь и Болгарию.

Остальные страны представлены спортсменами до 16 человек.

Спортсмены будут состязаться по 37-и видам спорта. Всего будет разыграно 594 медалей (174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых). Общий призовой фонд III Всемирных игр кочевников составит более 26 млн. сомов. Игры пройдут со 2 по 8 сентября 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/372709
Теги:
спорт, Всемирные игры кочевников, Иссык-Куль
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