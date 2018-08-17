Владелец пивного бренда Corona вложит 4 млрд $ в производство марихуаны

Алкогольная компания Constellation Brands, которой в том числе принадлежит пивной бренд Corona, вложит в канадского производителя медицинской марихуаны Canopy Growth $4 млрд. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Canopy Growth, пишет RTVI.

Также Constellation Brands купит 104,5 млн акций производителя марихуаны, что увеличит долю компании до 38%. Ожидается, что сделку закроют в октябре 2018 года. Если это произойдет, то вложение станет самым масштабным в истории рынка марихуаны.

В канадской компании считают, что это поможет им укрепить свое положение на развивающемся рынке каннабиса. На эти деньги Canopy Growth хотят расширить свое присутствие в 30 странах мира, в которых могут легализовать медицинскую марихуану. Также канадский производитель планирует укрепиться на рынке рекреационного каннабиса.

Осенью 2017 года Constellation Brands уже вложили в Canopy Growth $191 млн, получив 9,9% акций компании. Генеральный директор алкогольной корпорации сказал, что так его компания получит преимущество, если в США легализуют марихуану.