В парижском хард-рок-кафе весит картина с гербом Киргизской ССР

Здравствуйте, был 2 недели назад в Париже в хард-рок кафе, и случайно увидел там в коридоре на стене одно из произведений современного американского художника и дизайнера Фрэнка Шепарда "Обей", в котором он использовал почти на 100% герб моей родины - бывшей Киргизской ССР.

Вместо надписей Пролетарии всех стран, соединяйтесь и Кыргыз ССР, у Шепарда надписи - Повинуйся гиганту, закон спроса и предложения, 15 лет пропаганде...

В Интернете есть интересная критическая статья художника Марка Валлена, написанная в 2007-м году, до сих пор вызывающая жаркие споры между поклонниками Шепарда и теми, кто считает, что его искусство основано на плагиате.

Народную новость прислал Константин