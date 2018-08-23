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В огне сгорели малыши 3-х и 5-ти лет... Кто понесет ответственность?

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- Оксана Гут
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Факт гибели несовершеннолетних в пожаре зарегистрирован в УВД города Токмак. В настоящее время назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам которых произошедшему будет дана юридическая оценка. Об этом VB.KG рассказали в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, жилой дом, в котором произошло ЧС, опечатан, ведется следствие.

VB.KG ранее сообщали, что 21 августа, примерно в 10 часов в доме по улице Ибраимова, 51 (Токмак) произошло возгорание. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 8 минут после сообщения соседей. Пожар полностью был потушен лишь через час.

Как выяснилось, от огня погибли двое братьев – 5-летний Р.уулу Х. и 3-летний Р.уулу Н.

По предварительным данным МЧС КР, их родители ушли, оставив дома детей на старшего брата-школьника. Тот якобы тоже вышел на улицу погулять. В это время малыши нашли коробок спичек и подожгли дом. Пламя вспыхнуло так быстро, что они не успели выбежать.

Данная информация подтверждается.

URL: https://www.vb.kg/372961
Теги:
дети, погибшие, пожар, Токмак, Чуйская область, экспертиза, Кыргызстан, МЧС, УВД
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