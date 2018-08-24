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У Фонда Help the Children есть три квоты на лечение детей в Турции

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- ВБ
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Исполнительный директор Фонда Help the Children Елена Перевозникова поделилась важной информацией. В конце прошлого года Посольство Турции передало фонду 5 квот на лечение в турецких клиниках. Один ребенок уже вернулся после успешной операции на головном мозге.

"Наш фонд готов предоставить 3 квоты на лечение в Турции бесплатно для детей с тяжелыми заболеваниями. Необходимо, помимо ВСЕХ документов, заключение, что в Кыргызстане провести обследование, лечение, операцию невозможно", - подчеркнула Перевозникова.

За уточнениями необходимо обратиться по телефону Елены 0776 726696.

Уважаемые читатели VB.KG! Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями, в соцсетях. Возможно кому-то это лечение спасет жизнь!

URL: https://www.vb.kg/373014
Теги:
благотворительность, дети, здравоохранение, Турция, Кыргызстан
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