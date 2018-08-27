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Кулматов и птицефабрика. Адвокат удивлен новыми обвинениями

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- Виктория Григоренко
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Адвокат Кубанычбека Кулматова назвал давлением на его подзащитного заявление о якобы незаконном захвате птицефабрики "БРИД" в момент его нахождения на посту главы РКФР. Об этом VB.KG заявил адвокат экс-главы Фонда Сергей Слесарев.

Он отметил, что ранее не слышал о подобных фактах.

- Скорей всего речь идет о неких экономических вопросах. Думаю, мне стоит поговорить со свои коллегой-адвокатом и выяснить все детали более подробно. Хотя факты говорят о том, что, будучи на посту руководителя Фонда, мой подзащитный увеличил количество кредитов и заемщиков. А это неоспоримое доказательство его качественной работы. Мне все-таки кажется, что речь здесь идет о новом преследовании Кулматова, - подчеркнул Слесарев.

Адвокат добавил, что в ближайшее время напишет открытое письмо на имя президента КР по избранию меры пресечения его подзащитному и ситуации, складывающейся вокруг него.

URL: https://www.vb.kg/373035
Теги:
Кубанычбек Кулматов, судебная реформа, уголовная ответственность, Российско-кыргызский фонд развития, Сергей Слесарев
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Комментарии
Нияз Давлетов
27.08.2018, 11:56
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Минусов: 78
Комментариев: 97

Воот и начало  всплыть новые УГ дело, когда мэром работал тогда тоже не просто он сидел там надо тщательно проверят.

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Цирк
27.08.2018, 12:04

Вот, сейчас еще надо на Атамбаева до кучи, он сам говорил, что сказал дать кредит Бабанову на Азиямолл. РКФР не банк для буржуев, они должны были на производство давать, а не развлекательные центры...

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Семен
27.08.2018, 12:04

Я вот сколько читал статей про этот "БРИД", мне кажется не столько фонд РКФР виноват сколько они сами. Еще и бочку на кого-то катят. Беретесь за дело - рассчитывайте все и вся. Я понимаю, что в бизнесе если не рискуешь то нет смысла начинать, но начинать нужно не "тупя" доверяя кому попало. А теперь когда стали у них забирать бизнес, они как девочки ноют, мол это не мы .... Тьфу. Платить по счетам тупо не хотят!!!!

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