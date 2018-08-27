Кулматов и птицефабрика. Адвокат удивлен новыми обвинениями

Адвокат Кубанычбека Кулматова назвал давлением на его подзащитного заявление о якобы незаконном захвате птицефабрики "БРИД" в момент его нахождения на посту главы РКФР. Об этом VB.KG заявил адвокат экс-главы Фонда Сергей Слесарев.

Он отметил, что ранее не слышал о подобных фактах.

- Скорей всего речь идет о неких экономических вопросах. Думаю, мне стоит поговорить со свои коллегой-адвокатом и выяснить все детали более подробно. Хотя факты говорят о том, что, будучи на посту руководителя Фонда, мой подзащитный увеличил количество кредитов и заемщиков. А это неоспоримое доказательство его качественной работы. Мне все-таки кажется, что речь здесь идет о новом преследовании Кулматова, - подчеркнул Слесарев.

Адвокат добавил, что в ближайшее время напишет открытое письмо на имя президента КР по избранию меры пресечения его подзащитному и ситуации, складывающейся вокруг него.