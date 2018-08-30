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Достаем теплые вещи! В последние дни лета в Кыргызстане будет снег и дождь

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- ВБ
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30 августа ночью на большей части территории Иссык-Кульской области и в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, в зоне земледелия без осадков.

30 августа днем в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории и в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 м/с.

31 августа в Иссык-Кульской области дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 15-20 м/с.

1 сентября и 2 сентября ночью без осадков.

2 сентября днем в горных районах Иссык-Кульской области осадки, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. 3 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 4-5 сентября

4-5 сентября без существенных осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз пожарной опасности в лесах Кыргызской Республики

В лесах Лейлекского, Таласского,Базар-Коргонского и Нарынского районов высокая пожарная опасность, по остальной территории малая пожарная опасность.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 30-31 августа и 1 сентября

30 августа ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. 31 августа и 1 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 30-31 августа и 1 сентября

30-31 августа и 1 сетября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/373108
Теги:
День независимости, Иссык-Кульская область, погода, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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