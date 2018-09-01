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Жителям села Кун-Туу не на чем ездить в город на работу!

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"Пишу от имени своей мамы. Каждый день она ездит в город на работу с села Кун-Туу на городском автобусе №18. В последнее время это становится невозможным, т.к. автобус постоянно забит.

Фото сделано в 14:30 29.08. Не знаем, что будет с началом учебного года. Куда нужно обращаться с этим вопросом??? Раньше автобус ездил только до села Кун-Туу, сейчас до Кызыл-Туу, проезжает Арча-Бешик, с.Селекционное, с.Достук, с.Шалта, с.Кун-Туу, с.Токбай, с. Кызыл-Туу, с.Исмаил. Ни одна маршрутка туда не ходит, хорошо еще останавливаются попутки. С Кызыл-Туу до Кун-Туу автобус уже переполнен, и жителям остается ждать следующий автобус еще 30 минут", пост опубликован в Facebook Aimirka Almazbekova.

URL: https://www.vb.kg/373140
Теги:
Чуйская область, Бишкек, общественный транспорт
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