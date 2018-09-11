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Младенец, с которым мать прыгнула с 4-го этажа, может не перенести операцию

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- Оксана Гут
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Полугодовалый ребенок, с которым мать прыгнула с 4-го этажа в Оше, пока неоперабелен. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Накануне был проведен медицинский консилиум, где принято решение о необходимости проведения операции по удалению субдуральной гематомы головного мозга. Но в настоящий момент малыш физически не готов к хирургическому вмешательству – он может не выдержать нагрузки. Гематома еще свежая, нельзя ее открывать. Иначе не остановим кровотечение. Возможно, придется подождать еще несколько дней, - считает заведующий отделом реанимации Ошской областной детской больницы Абдразак Камилов.

Камилов уточняет, что сейчас за ребенком наблюдают нейрохирурги. Врачи надеются, что в ближайшее время состояние маленького пациента улучшится.

Что касается его матери, то с ней все в порядке. Ее жизни ничего не угрожает, но женщина пока еще остается в областной больнице, отметили медики.


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URL: https://www.vb.kg/373345
Теги:
Минздрав, несовершеннолетние, операция, Ош, попытка суицида, больница
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