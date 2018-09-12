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За 8 месяцев 2018 года объём налоговых поступлений вырос на 17,3%

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- ВБ
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Налоговые поступления составили 66,5 млрд сомов, или план выполнен на 100,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 17,3% или на 9,8 млрд сомов.

По налоговой службе поступления составили 39,4 млрд сомов, или план выполнен на 100,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 10,4% или на 3,7 млрд сомов.

По таможенной службе поступления составили 27,0 млрд сомов, или план выполнен на 100,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 29,1% или на 6,1 млрд сомов.

Неналоговые поступления составили 8,7 млрд сомов, или 106,9 % к плану.

Согласно информации по исполнению республиканского бюджета за январь – август 2018 года, за 8 месяцев 2018 года доходы бюджета, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличились на 2,1 млрд сомов.

Ресурсная часть

За январь - август 2018 года в республиканский бюджет поступило ресурсов в сумме 90,8 млрд сомов, или план выполнен на 102,0 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ресурсы выросли на 6,1 млрд сомов.

Общий объем доходов республиканского бюджета составил 75,4 млрд сомов, или 101,3% от плана. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года доходы увеличились на 2,1 млрд сомов.

Расходная часть

Общий объем расходов из республиканского бюджета за январь-август 2018 года составил в сумме 90,0 млрд сомов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы республиканского бюджета увеличились на 3,1% или на 2,7 млрд сомов.

Все поступившие заявки от бюджетных учреждений на финансирование статей расходов удовлетворены в полном объеме, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/373376
Теги:
бюджет, налоги, правительство, налоги в Кыргызстане
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