В селе Ленинское вода подается по часам, а ее тариф повысили до 17 сомов

Вода в дома жителей села Ленинское Аламудунского района подается лишь на три часа в сутки. Не успел набрать, делай, что хочешь.

Недавно "выдача" питьевой воды для наших сельчан перешла в собственность новому владельцу. Он заявил, что установил новый насос за 47 тысяч сомов, и в ближайшее время повысит нам тариф с 10 сомов за кубометр до 17! Ему, якобы, надо окупить вложения. То есть, отныне вода нам будет обходиться вдвое дороже, чем горожанам. Например, в Бишкеке она стоит 9 сомов. Но эта не единственная проблема. Уже пятый день лично я не могу даже набрать чайник. Воды попросту нет. Если и подают, то лишь на недолгое время. Жители в отчаянии и готовы на самые радикальные меры. У многих маленькие дети. Но не то, чтобы помыться, попить чай невозможно.

Народную новость прислала Марина Анатольевна.