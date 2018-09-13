Погода
$ 69.42 - 69.71
€ 80.40 - 81.44

В селе Ленинское вода подается по часам, а ее тариф повысили до 17 сомов

69  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вода в дома жителей села Ленинское Аламудунского района подается лишь на три часа в сутки. Не успел набрать, делай, что хочешь.

Недавно "выдача" питьевой воды для наших сельчан перешла в собственность новому владельцу. Он заявил, что установил новый насос за 47 тысяч сомов, и в ближайшее время повысит нам тариф с 10 сомов за кубометр до 17! Ему, якобы, надо окупить вложения. То есть, отныне вода нам будет обходиться вдвое дороже, чем горожанам. Например, в Бишкеке она стоит 9 сомов. Но эта не единственная проблема. Уже пятый день лично я не могу даже набрать чайник. Воды попросту нет. Если и подают, то лишь на недолгое время. Жители в отчаянии и готовы на самые радикальные меры. У многих маленькие дети. Но не то, чтобы помыться, попить чай невозможно.

Народную новость прислала Марина Анатольевна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373411
Теги:
Аламудунский район, вода, водоснабжение, митинг, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  