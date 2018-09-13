Малыш, которого чуть не убила мать, никак не приходит в себя после операции

Состояние полугодовалого малыша тяжелое, он находится в сопорозном состоянии. Об этом VB.KG сообщил заместитель директора Ошской межобластной детской клинической больницы по лечебной работе Кутбиддин Бекажиев.

- 12 сентября ребенку была успешно проведена операция по удалению субдуральной гематомы головного мозга. Его состояние стабильно тяжелое. Пока еще его периодически лихорадит от температуры. Но уже получает через соску питание, шевелится и реагирует на осмотр. Прогнозов пока не даем. Он в реанимации, - рассказал врач.

Для справки: Сопорозное состояние или спячка - болезненное состояние угнетения сознания - средняя степень, которая может перейти в полную потерю сознания.

Что касается его матери, пытавшейся убить себя и младенца, то ей предстоит операция на тазобедренный сустав. Однако, со слов медиков из Ошской областной больницы, она от нее отказывается.

- Она устраивает в отделении целые скандалы. Отказывается от лечения, от приема пищи. Говорит, "домой хочу". Но мы ее не можем же отпустить. Не знаю, спрашивала ли она про своего ребенка. Я не слышал, - отметил в беседе с VB.KG заведующий отделением травматологии Алмаз Маматалиев.

Напомним, ЧП произошло 6 сентября в микрорайоне Черемушки в городе Ош. 40-летняя женщина с 6-месячным ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа.