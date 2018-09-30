Кто такие "Таблиги Джамаат" и почему в Кыргызстане их не запрещают?

Религиозная организация "Таблиги Джамаат" запрещена в Казахстане, России, Таджикистане и в некоторых других странах. В 2009 году в Кыргызстане тоже была попытка объявить организацию вне закона, но она провалилась. С тех пор сеть расширяется и успешно набирает в ряды новых адептов.

Недавно в Жогорку Кенеше вновь подняли тему о запрете "Таблиги Джамаат". Исхак Масалиев напомнил ГКНБ, что раз Кыргызстан является частью ОДКБ и ШОС, то должен придерживаться единой политики в области безопасности и противодействия экстремизма.

- Мы должны сделать ее (Таблиги Джамаат – прим.ред.) вне закона и признать незаконной. В конвенции говорится, что государства преследуют единые принципы. Вы читали это? Раз мы присоединяемся к конвенции, то берем определенные обязательства, - сказал депутат.

Заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Асылбек Кожобеков встал на защиту организации.

- В данное время угроз нет. Но они под нашим контролем. Если будут основания для закрытия, мы это сделаем. В "Таблиги Джамаат" есть ответвление "Йакын инкар". Они показали свои экстремистские взгляды. Не отпускали детей в школу, отказались от светского образа жизни. Мы собрали достаточно материалов, и решением суда организация была признана "экстремистской", - ответил Кожобеков.

Так что же это за организация - "Таблиги Джамаат"?

Ее главной целью является миссионерская деятельность. Некоторые члены этого движения большую часть жизни проводят в даватах, рассказывая об Исламе, зазывая в мечети местных жителей тех земель, которые они посещают. "Таблиги Джамаат" отличается от многих религиозных организаций четкой вертикалью власти, которая простирается на многие страны Азии, Востока и Европы. Самые крупные общины даваатчиков находятся в Пакистане и Бангладеш. Члены "ТБ" уверяют, что никогда не вмешиваются в политические процессы.

Сколько приверженцев "Таблиги Джамаат" есть в Кыргызстане сказать сложно, но их немало. Как рассказал VB.KG один из членов организации, который не захотел называть своего имени, оценить даже приблизительные масштабы сложно.

- Мы не строим свои собственные мечети, но практически в каждой из них есть группа, состоящая из членов "Таблиги Джамаат". Мы собираемся ежедневно или через день, - рассказал он.

В рядах "Таблиги Джамаат" немало бывших наркоманов, алкоголиков, преступников, но также среди них достаточно интеллигентных и уважаемых в Кыргызстане личностей. Даже муфтий КР Максат ажы Токтомушев, по некоторым данным, является членом этого движения. По крайней мере, он неоднократно публично защищал организацию, заявляя, что все ее члены исповедуют только традиционный для Кыргызстана ислам.

В чем опасность "Таблиги Джамаат"?

В Кыргызстане, да и в мире "Таблиги Джамаат" не был замечен в организации терактов, однако именно эта организация взрастила множество будущих радикалов и джихадистов. Об этом VB.KG рассказал офицер ГКНБ в отставке Нуркан Эшимбеков.

- Людей сначала обучают в "Таблиги Джамаат", а потом они оказываются в более радикальных организациях. Как это происходит, сказать сложно. Можно предположить, что человек уехал в дават или на обучение в другую страну, попал под влияние радикалов и вернулся с измененным сознанием и искаженными ценностями. Это не значит, что я считаю "Таблиги Джамаат" абсолютно безобидной организацией. За подобными структурированными религиозными сетями нужно тщательно следить и знать, чем они занимаются, так как они представляют собой потенциальную угрозу. С другой стороны, если в ГКНБ говорят, что у них все под контролем, я склонен доверять этому, - заключил Эшимбеков.

Как запретить "Таблиги Джамаат"?

Чтобы "Таблиги Джамаат" запретить в Кыргызстане, ГКНБ должен обратиться в суд с соответствующим требованием. В суде чекисты должны доказать, что организация действительно представляет опасность интересам национальной безопасности. После этого суд выносит свое решение. Пока о судах речи не идет. У "Таблиги Джамаат" находится большое число защитников как среди духовной элиты, так и среди силовиков.