Я инвестирую в Кыргызстан: "Бакай Банк" выдал 300 000 сомов финалисту

"Бакай Банк" выдал 300 тысяч сомов финалисту проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" - компании "Фиеста" под 2 процента на беззалоговой основе на три года.

Напомним, в марте этого года соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления ОАО "Бакай Банк" Аалы Уманкулов и председатель общественного объединения "Я инвестирую в Кыргызстан" Алмазбек Суйунбеков. Руководитель компании "Фиеста" Алина Джыргалбекова рассказала о своих впечатлениях и особенностях их продукта.

"На сегодняшний день рынок Бишкека не насыщен подарочными наборами. У нас есть очень много китайской продукции, но нет той самой эксклюзивности, которую мы хотим предоставить для покупателей. Название нашей компании "Фиеста" означает – мы дарим радость т.е. мы хотим продавать идеальный подарок и дарить людям впечатления, положительные эмоции", - отмечает А. Джыргалбекова.

Она добавила, что особенность их продукции в упаковке. "В наших подарочных коробках присутствуют элементы хэнд-мейд, это к примеру, записочки с любовью, фотоальбом ручной работы, веточка дерева. Мы не просто дарим упаковку, а полностью ее адаптируем под человека, которому преподносят подарок", - сказала начинающая предпринимательница.

Представители компании "Фиеста" обещают, что цены на продукцию будут доступными. Пока они будут работать в интернет-пространстве, но со временем планируют открыть магазин.

По словам А. Джыргалбековой, о проекте "Я инвестирую в Кыргызстан" она узнала случайно. "Мне скинули ссылку за полчаса до дедлайна, я быстро заполнила анкету. 5 месяцев упорного труда и наконец настал тот момент, когда мы получили свои деньги. Теперь мы будем воплощать свою мечту", - сказала она.

Начинающая предпринимательница выразила уверенность, что проект "Я инвестирую в Кыргызстан" будет способствовать развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения республики.

"За свою жизнь, я видела очень много разных людей, и все остаются работать на наемной работе, ошибочно думая, что по окончанию университета, у них будет возможность устроиться куда-нибудь на работу. Здесь играет роль постсоветское мышление, которое передают наши родители. К сожалению, в Кыргызстане практически нет платформ, которые помогли бы обычному человеку создать свой бизнес. Хорошо, что у нас есть проект "Я инвестирую в Кыргызстан", который помогает той категории людей, которые понимают, что им лучше развиваться в предпринимательстве. Мне кажется он взращивает то общество, которое в будущем может состоять из топовых бизнесменов. Это отличный социальный проект с хорошим стержнем", - подчеркнула А. Джыргалбекова.

Она выразила большую признательность "Бакай Банку" за поддержку новых идей и молодых стартаперов. "Люди берут кредиты, чтобы покупать машины, телефоны. Я считаю, что это инвестиции в никуда. "Бакай Банк", мне кажется, движется в правильном направлении. Сотрудники банка хотят, чтобы люди осознанно брали деньги и осознанно их использовали. Эти 2 процента годовых, позволяют человеку, у которого ничего нет, заработать, и потом вернуть деньги. В будущем я знаю, что буду клиентом "Бакай Банка" независимо от участия в проекте. Я думаю, что "Бакай Банк" переходит на новую ступень развития. Очень благодарна этому банку за помощь начинающим предпринимателям", - сказала А. Джыргалбекова.

***

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.