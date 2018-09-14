После повышения зарплат врачи в ЦСМ будут получать до 16-17 тысяч сомов

Из государственного бюджета выделено дополнительное финансирование для повышения зарплат врачам в Центрах семейной медицины и фельдшерам. Об этом VB.KG рассказали в Министерстве финансов.

В 2018 году на надбавки для врачей предусмотрено 210 млн сомов, в следующем году дополнительно выделят еще 630 млн сомов.

В министерстве здравоохранения рассказали, что зарплату врачам ЦСМ будут начислять в зависимости от результатов и качества их работы и набранных коэффициентов.

- Если врач работает хорошо, то он будет набирать много коэффициентов и получать до 16-17 тысяч сомов, - считает начальник управления финансовой политики Минздрава Мирлан Атакулов.

Отметим, сейчас зарплата семейных врачей составляет в среднем от 10 до 12 тысяч в месяц.