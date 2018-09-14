Ребенка с другими пострадавшими в ДТП уложили на пол "Скорой". Он умер...

Страшная авария в Боомском ущелье, которая произошла 25 августа и в результате которой пострадали 6 человек и погиб 3-х летний ребенок, неожиданно получило свое продолжение.

Так, после публикации материала наши читатели обратили внимание на то, что ребенка, который еще был жив, положили на железный пол машины "Скорой".

"Приехала одна скорая!!! Погрузили малыша... погрузили женщину..., неспешно пошли за мужиком. Всех на один борт. Внутри скорой ни оборудования, ни аппаратуры, может быть и медикаментов нет. Так, крытый грузовик. Пока привезли в больницу малыша не стало. Блин, кричать охота!!! В нормальной стране за людьми отправили бы вертолет авиапомощи и полноценные реанимобили!!! Но, к сожалению, это не про нас!!!", - пишет читательница VB.KG Елена.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к директору Центра семейной медицины Кеминского района Чуйской области (ЦСМ), в ведении которого находится служба скорой помощи, Сабире Курманалиевой.

В первую очередь она внесла уточнения по поводу самой аварии.

- Ребенок умер не по дороге, а в уже в самой реанимации Балыкчинской больницы, куда его повезли, как к самому ближайшему медпункту. У него была черепно-мозговая травма, перелом бедра и другие тяжелые травмы. По дороге врач ему сделал обезболивающий укол. В реанимации он умер через 10 минут. Врачи сделали все, что могли. По поводу же машин, то у нас есть три новые машины и две старые. Так как на происшествие едут свободные машины, то туда в первую очередь поехала новая машина, и следом уже старая. Поэтому в новую вначале загрузили тех, кого первыми вытащили из разбитого авто и остальных, включая ребенка, уже в старую машину.

Поделилась информацией с VB.KG и координатор Чуйской области по здравоохранению Бактыгуль Мамытова, по словам которой люди, зачастую, судят врачей службы скорой помощи слишком предвзято:

- Так как Боомское ущелье является стратегическим объектом, то этот участок обслуживают 2 новые машины. Но иногда получается, что и их не хватает, и тогда туда отправляют старые машины, которые еще имеются в некоторых медучреждениях Кеминского района. Так вот, туда поехала дополнительно "Скорая помощь" из Бурулдайской больницы. Вы поймите, счет идет на минуты, и поэтому иногда даже в легковых машинах доставляем пострадавших. Конечно, это неправильно, что еще имеются старые машины, но в Минздраве делают все возможное в зависимости от финансирования. Вот, в 2014 году нам было выделено 3 новые машины, оснащённые современным оборудованием. И каждый год мы продолжаем подавать заявки, чтобы и остальным медучреждениям также поменяли машины. В Минздраве этот вопрос держат на контроле. Кроме этого мы обращаемся к спонсорам за помощью.

Не будем гадать, выжил ли ребенок, приедь за ним полностью оборудованная современная карета "Скорой", но совершенно однозначно, что правительству нужно провести ревизию всех машин, особенно в регионах, и уже решить этот вопрос.