Так кто виноват в смерти 8-летней Медины? Версия врача из Чолпон-Аты

В популярном в кыргызском сегменте Facebook сообществе врачей Кыргызстана размещено обращение врача из Чолпон-Аты, который осматривал 8-летнюю Медину. На этого медика, по его же словам, сейчас спускают всех собак и пытаются сделать крайним. Он попросил выслушать его версию событий и спрашивает совета, что ему дальше делать. Напомним, комиссия Минздрава КР пока не дала заключения, кто именно виновен в том, что 8-летняя Медина умерла от гангрены, развившейся в результате банального перелома руки...

Перевод текста VB.KG^

Здравствуй, Эльзар. Ты, наверно, слышал про случай в Чолпон-Ате, где умерла девочка с гипсом на руке. Хочу честно рассказать подробно о случившемся: 3 сентября в с. Григорьевка эта девочка упала и ушибла руку, пошла кровь, ей было очень больно, но даже заплакав, не стала рассказывать никому, поэтому бабушка узнала только вечером. По словам свидетелей, когда девочка упала, её брат взял горсть земли и обсыпал рану, а кровь протер бумагой. Потом я слышал, что они ходили к костоправу. А ко мне они пришли 5 сентября, и бабушка рассказала, что девочка упала и поранила руку. При этом сказала, что в больницу не ходили, и только через два дня обратились ко мне с рентгеновским снимком.

Я сделал полное обследование и увидел на руке девочки открытый перелом размером 2-3 мм, обработав рану, наложил наружный гипсовый лангет, сделал обезболивающий укол и назначил время на следующий день для перевязки.

Объяснил им, что я должен осмотреть руку для дальнейшего продолжения лечения, пока рана не заживет, тогда бабушка ответила, что дорога дальняя, и у них нет возможностей приезжать каждый день. Я согласился с ней и посоветовал обратиться к хирургу больницы с. Ананьево. Они поехали в с. Ананьево не 6 сентября, а 7 сентября, там хирург осмотрел руку девочки, поменял гипс и отправил их обратно домой.

На следующий день, когда они приехали в больницу с. Ананьево, хирург осмотрел руку девочки и сказал, что началась гангрена, виноват тот, кто наложил гипс, надо вам ехать в Чолпон-Ату и отправил их туда. В Чолпон-Ате врачи созвали консилиум, но они отказались от госпитализации, и этим упустили время, потом её доставили санавиацией в Бишкек, но там тоже не сделали сразу операцию, и только 10 сентября после ампутации левой верхней конечности руки, спустя 7-8 часов после операции, девочка скончалась.

Теперь ее родственники и другие врачи обвиняют меня, я только оказал первичную помощь, обработал рану и наложил гипс, когда им предложил, чтобы они приходили для осмотра раны, они сказали, что не могут. А теперь её родственники говорят, что этого не было. Журналисты дали не проверенную информацию и этим привели в заблуждение местное население. Пожалуйста, помоги опубликовать информацию, рассказав всю правду. На данный момент я оказался крайним, фотография девочки есть в Интернете, имя Каныбекова Мадина, 2010 года рождения.

Вы можете обнародовать мое имя, но фамилию не стоит. Я молодой хирург из Чолпон-Аты, получаю тут зарплату в размере 4 200 сомов. В Министерстве здравоохранения обещали мне дом, земельный участок, депозит, но, к сожалению, ничего не сделано. Несмотря на то, что я приехал с другого конца Кыргызстана и работаю здесь, ко мне стало негативное отношение, здесь кроме жены у меня никого нет, а тут люди конкретно давят на меня. Этот случай не выходит из моей головы и сильно переживаю, я работаю здесь всего год и три месяца. В моей практике не было такого случая. Поэтому я не знаю, что делать и что сказать. Поддержи меня, пожалуйста.