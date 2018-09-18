Транспорт из стран, не входящих в ЕАЭС, должен проверяться в лабораториях

С 12 февраля 2017 года Кыргызстан во исполнение своих обязательств в ЕАЭС ввел дополнительные правила при первичной регистрации транспортных средств, утвержденных постановлением правительства КР №704 от 27 декабря 2016 года, для автотранспорта, ввезенного в Кыргызстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

"Согласно технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 018/201) "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877 страны-участницы интеграционного объединения обязаны принять меры по сертификации транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран.

Согласно этим правилам, первичная регистрация транспортных средств производится при наличии свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. В последнее время участились случаи, когда лица, которые ввезли на территорию КР автомобили, по ошибке обращаются за свидетельством в ГРС. В связи с этим ГРС доводит до сведения автовладельцев, что свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства выдается частной лабораторией, аккредитованной Министерством экономики", - сообщает пресс-служба ГРС.