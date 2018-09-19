Средь бела дня исчезла 14-летняя Аида. В школе ее не было весь сентябрь...

"УВД Свердловского района разыскивает без вести пропавшая Мамаева Аида Арсеновна, 08.09.2004 г.р., которая 17 сентября 2018 года вышла из дома в школу, и не вернулась", - говорится в милицейской ориентировке.

Аиде 14 лет, до этого сентября она училась в 43-й школе. Но в этом году перевелась в 94-ю общеобразовательную школу, потому что в 43-й обучение только до 9 класса.

И, как выяснилось, с начала сентября девочка каждый день уходила в школу, но появилась там только один раз. Выяснилось это лишь сейчас, когда она пропала.

Семья Аиды полная, не проблемная, и что случилось с дочкой, родители не представляют.

Последний раз ее видели в районе Аламединского рынка с молодым человеком. В интересах следствия информация о нем не распространяется.

Приметы Аиды: рост 155-160 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы чёрного цвета-длинные. Была одета: кофта и рубашка белого цвета, юбка чёрного цвета, на ногах белые кроссовки, сумка коричневого цвета.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Мамаевой Аиды, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: (0553)102-566, (0772) 052-000, 0556) 85-58-12, (0702) 22-85-05.

Аида, если ты читаешь это сообщение, пожалуйста, позвони родителям. Все можно обсудить и решить.

От редакции: Просим и следственные органы и надзорный орган обратить внимание и дать оценку действиям соцслужб и администрации школы, которые своевременно не обратили внимание на отсутствие подростка.