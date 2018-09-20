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Экс-ректор БатГУ и директор музея "Сулайман-Тоо" незаконно выдавали дипломы

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- ВБ
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АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема по незаконной выдаче дипломов о высшем образовании в Баткенском Государственном университете (БатГУ).

Установлено, что в 2017 году бывший ректор БатГУ Г.М, вместе с работниками данного учебного заведения А.П., Г.Б., Р.Дж., Н.Х., М.Б., М.М., М.М., директорами Кызыл-Кийского колледжа Т.О. и музейного комплекса "Сулайман-Тоо" г.Ош Э.М., путем подлога поддельных академических справок, осуществляли незаконное зачисление студентов, якобы обучавшихся в других вузах страны, на выпускные курсы Баткенского Государственного университета. Таким образом, студенты в количестве 56 человек были незаконно зачислены в БатГУ.

По данному факту следственными органами ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304-4 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 315-4 ч.2 (Служебный подлог) и 350-4 ч.5 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР.

В результате рассмотрения уголовного дела, Баткенским районным судом А.П, М.Б., Т.О., Н.Х., М.М., М.М. и Р.Дж., были признаны виновными по ст.350-4 ч.6 и приговорены к лишению свободы от 5 до 7 лет (условно). В отношении Г.М., Г.Б и Э.М. судопроизводство прекращено за истечением срока давности. Суд также постановил признать недействительным и аннулировать дипломы о высшем образовании 39 студентам.

В настоящее время ГКНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупционных схем в системе образования, сообщает пресс-служба ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/373593
Теги:
Баткенская область, коррупция, образование, Сулайман-Тоо, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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